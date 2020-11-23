По информации Росстата за семь месяцев пандемии коронавируса в России избыточная смертность составила 18%

То есть с апреля по октябрь умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние 5 лет. Это следует из данных Росстата и ЗАГСов, которые изучила «Медиазона». Если учесть только период с апреля по сентябрь — те месяцы, по которым есть полные данные Росстата — то прирост смертности составит 106 тысяч человек. По официальной статистике Роспотребнадзора за тот же период в России от COVID-19 умерло в пять раз меньше — около 20 700 человек. Росстат, который ведет подсчет жертв коронавируса по другой методике, дает другую цифру — свыше 55,5 тысяч. Но даже эта оценка не объясняет такую избыточную смертность.