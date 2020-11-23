Бывший президент Франции Николя Саркози оказался на скамье подсудимых

65-летнего политика обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. По делу также проходят адвокат экс-главы государства Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Слушания должны продлиться до 10 декабря.

Судебные процессы в отношении первых лиц Франции – не редкость, — рассказал «Эху Москвы» руководитель международной практики международной группы «Агора» Кирилл Коротеев. Коротеев напомнил, что во Франции была очень большая дискуссия и очень большая реформа уголовной ответственности президента республики. И помимо президента республики были неоднократные процессы против премьер-министров.