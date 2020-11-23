Вероятность суда над бывшим президентом выше в странах, где развита нетерпимость к коррупции – юрист

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет сегодня перед судом в Париже. Вероятность суда над бывшим президентом выше в странах, где развита нетерпимость к коррупции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

«Во Франции есть практически национальный спорт судить бывших президентов. История не редкая. На другом конце спектра мы видим, например, сейчас дело Алмазбека Атамбаева в Кыргызстане, где был изменен закон о гарантиях президенту, снявшего с него неприкосновенность, и позволившей суд в отношении Атамбаева. На самом деле, очень много разнообразной практики. Если это обобщить, то вероятность преследования президенты или бывшего главы правительства тем выше, чем более в политической культуре страны терпимы к коррупции, личным злоупотреблениям», — сказал он.

К.Коротеев подчеркнул, что в России подобной практики пока не было, так как к власти еще не приходил президент, оппозиционный предыдущему главе государства.

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет сегодня перед судом в Париже по обвинению в попытке подкупа судьи и торговле влиянием. Н.Саркози не признаёт себя виновным. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона евро. Ожидается, что слушания продлятся до 10 декабря.