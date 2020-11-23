Z Архив новостей новости
5 2 6 39
Эксклюзив Эха 16:53, 23 ноября 2020

Вероятность суда над бывшим президентом выше в странах, где развита нетерпимость к коррупции – юрист

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет сегодня перед судом в Париже. Вероятность суда над бывшим президентом выше в странах, где развита нетерпимость к коррупции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

«Во Франции есть практически национальный спорт судить бывших президентов. История не редкая. На другом конце спектра мы видим, например, сейчас дело Алмазбека Атамбаева в Кыргызстане, где был изменен закон о гарантиях президенту, снявшего с него неприкосновенность, и позволившей суд в отношении Атамбаева. На самом деле, очень много разнообразной практики. Если это обобщить, то вероятность преследования президенты или бывшего главы правительства тем выше, чем более в политической культуре страны терпимы к коррупции, личным злоупотреблениям», — сказал он.

К.Коротеев подчеркнул, что в России подобной практики пока не было, так как к власти еще не приходил президент, оппозиционный предыдущему главе государства.

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет сегодня перед судом в Париже по обвинению в попытке подкупа судьи и торговле влиянием. Н.Саркози не признаёт себя виновным. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона евро. Ожидается, что слушания продлятся до 10 декабря.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 208 6 6657 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 277 6 18221 20.11
8читать ;смотреть
Новости

В Крыму почти 30 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин По данным властей, в Севастополе введен режим повышенной готовности…

5 74 6 6982
Голосование
5 238 6 24547 17.11
Новости

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев поручил отменить конкурс на свою охрану стоимостью в 33 млн рублей Он утверждает, что тендер объявили, когда он был в командировке в Москве, и он об этом не знал…

5 53 6 5630
Блоги

Карина Орлова журналист

Game Over: выборы Трамп не признает никогда, но уйдет. А последствия останутся Переворот в политической системе и в обществе, тем не менее, уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам…

5 279 6 36468 17.11
Интервью Разбор полета

Мария Бутина гость: Мария Бутина член Общественной палаты РФ, экс-заключенная по обвинению в работе иностранным агентом в США, автор книги «Тюремный дневник».

Я человек наивный, а на тот момент была зомбирована американской пропагандой: в стране, где правит закон, свобода слова — ничего со мной произойти не может. Я в это верила до тех пор, пока меня не заперли в обезьяннике…

5 86 6 15947 16.11
#слушать 51:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 76 6 12427 20.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

75 лет Нюрнбергского процесса «Преступления против человечности» не различают людей на «своих граждан» и «чужих граждан»...

5 60 6 10144 07:25
Новости

Мишустин сообщил, что правительство решило оптимизировать систему институтов развития в стране На базе Внешэкономбанка будет сформирован крупный инвестиционный блок…

5 31 6 6049
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 308 6 61856 22.11
Новости

Жители центра Москвы обеспокоены установкой памятника певцу Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке Планы установки такого памятника «Эху Москвы» подтвердил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов…

5 57 6 18480
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 101 6 21682 19.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 90 6 19605 19.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 102 6 23561 19.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Опять отбомбились по Воронежу 8 сентября этого года в Петербурге сожгли 46 тонн сыра, масла и хамона. Ровно в день памяти блокады. Мысль — отдать эти продукты в детские дома или пенсионерам, живущим ниже черты бедности, — чиновникам в голову не пришла…

5 33 6 7619 11:36

Популярное за неделю

Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что довольно тяжело перенесла заболевание В прессе появлялись неподтвержденные сообщения, что у фигуристки коронавирус…

5 2 6 32631
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В защиту коронавируса, учитывая, что у него юбилей. Всё честно, всё правильно. Люди, которые платят футболистам в 100 раз больше, чем вирусологам, они и должны, вероятно, завалить своими трупами подвалы больницы…

5 49 6 104786 18.11
#слушать 48:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 238 6 24547 17.11
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин признал тяжелое поражение (десять поражений) Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Пашиняна? Причиной тому стало почти мгновенное превращение Пашиняна из путинского противника в его вынужденного союзника…

5 211 6 288436 18.11
Блоги

+ В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству Пассажир подошёл к попутчикам и попросил их надеть маски. Подозреваемый резко отреагировал на просьбу, из-за чего возникла перепалка. Убитый мужчина первым ударил оппонента, после чего вышел из маршрутки…

5 187 6 81514 20.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8868565
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4709499

Сегодня в эфире