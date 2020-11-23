В Москве и области всю ближайшую неделю будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха будет близка к нулю, сообщил «Эху Москвы» ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. Александр Синенков отметил, что погода в столичном регионе очень напоминает прошлогоднюю зиму.