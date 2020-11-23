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16:35, 23 ноября 2020

В Москве и области всю ближайшую неделю будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега

В Москве и области всю ближайшую неделю будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха будет близка к нулю, сообщил «Эху Москвы» ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. Александр Синенков отметил, что погода в столичном регионе очень напоминает прошлогоднюю зиму.



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