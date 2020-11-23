В Евпатории с 26 ноября до конца года отключат горячую воду

Об этом со ссылкой на гендиректора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова сообщает «Крыминформ». По его словам, это делается «с целью экономии водного ресурса».

С конца августа воду в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах подают по графикам. Руководство полуострова предупреждало, что ограничения могут сохранить до декабря будущего года.

До 2014 года около 85% воды полуостров получал по Северо-Крымскому каналу. Киев его перекрыл после присоединения Крыма к России. В прошлом месяце российское правительство распорядилось выделить восемь миллиардов рублей на постройку промышленных установок по опреснению морской воды в Крыму и Севастополе.