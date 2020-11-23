Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова отозвали иски о выплате компенсации морального вреда

Решение было принято после того, как актер полностью выплатил всю причитающуюся сумму родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил их адвокат Александр Добровинский. Также он рассказал, что его подзащитные получили письма от Ефремова. В ближайшее время, если они захотят, они будут представлены общественности, передает Интерфакс.

Суд признал потерпевшими четверых родственников Захарова. Интересы троих из них представляет Добровинский. У четвертого — другой адвокат. Ефремов, приговоренный к 7,5 годам лишения свободы, отбывает наказание в Белгородской колонии.

