Начальника полиции Кизлярского района Дагестана обвинили в соучастии в терактах в московском метро 10 лет назад

Следственный комитет полагает, что Гази Исаев причастен к организации взрывов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения. В частности, как утверждает СК, Исаев был членом преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещено в России) и он лично доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра «для ее выезда в Москву и совершения теракта». Ему предъявили обвинение по статьям о бандитизме, теракте и участии в преступном сообществе.