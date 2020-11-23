Выход 17 депутатов Хабаровской городской думы из ЛДПР означает серьезный раскол в партии – депутат

Выход 17 депутатов Хабаровской городской думы из ЛДПР означает серьезный раскол в партии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Государственной думы от Хабаровского края Алексей Корниенко.

«Из 35 депутатов городской думы Хабаровска 34 было представителями именно ЛДПР, и там начались серьезные споры касаемо городской политики, ряд депутатов очень серьезно лоббировали интересы мэра-единоросса, что не понравилось другим представителям этой партии. На мой взгляд, это только начало серьезного конфликта этой политической силы, это в последующем перекинется в Законодательную думу Хабаровского края, где огромное большинство представителей ЛДПР», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что внутренние противоречия в ЛДПР начались с момента ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Когда в начале июля был взят под стражу Сергей Иванович Фургал, по сути дела, эта партия была деморализована в регионе. Я наблюдал все эти митинги с 11 июля и не видел там ни одного крупного политика, представителя этой политической партии. Они полностью дистанцировались, может быть, какая-то команда была сверху дана не участвовать в этих мероприятиях в защиту Фургала», — заключил он.

Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска покинули ряды партии ЛДПР. Они утверждают, что не согласны с действиями регионального отделения ЛДПР. Депутат Хабаровской думы Александр Каян ранее сообщил в эфире «Эха Москвы», что его коллеги недовольны политикой временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева.

Массовый выход депутатов городского парламента произошел на фоне акций протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акции идут в Хабаровске больше четырех месяцев, с момента задержания губернатора.