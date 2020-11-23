Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря

Он намерен выдвинуть своего советника Энтони Блинкена, — сообщают американские СМИ, ссылаясь на информированные источники. 58-летний Блинкен давний соратник Байдена, они сотрудничают около 20 лет. Блинкен также был одним из спичрайтеров Билла Клинтона и работал заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы. Как отмечает CNN, он играл важную роль в формировании внешней политики США, в том числе определял реакцию Соединенных Штатов на присоединение Крыма в 2014 году. Энтони Блинкен называет Владимира Путина умелым тактиком, но плохим стратегом. Он заявил об этом в эфире телеканала Франс-2.