В городской думе Хабаровска 17 депутатов, в том числе спикер, подали заявления о выходе из ЛДПР

При этом депутатские мандаты они сдавать не намерены. Спикер Михаил Сидоров заявил «Коммерсанту», что причина выхода из партии – несогласие с региональным отделением. В самой партии это расценивают как провокацию против действующей власти.

Депутат Госдумы от Хабаровского края, коммунист Алексей Корниенко считает, что партия ЛДПР в регионе испытывает серьезный кризис. Алексей Корниенко добавил, что вышедшие из фракции ЛДПР в гордуме одномандатники, поэтому они будут продолжать работу в качестве независимых депутатов.