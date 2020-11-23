Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием

Ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. Этот процесс для Франции станет беспрецедентным, поскольку Саркози стал первым экс-главой государства на скамье подсудимых. Преступление, в котором его обвиняют, произошло уже после того, как президент покинул Елисейский дворец. Прокуратура считает, что Саркози пытался незаконным путем добыть информацию о другом расследовании в отношении него, которое касается финансирования его президентской кампании в 2007 году. Политик интересовался, могут ли конфискованные записные книжки пролить свет на материальную поддержку ливийским режимом.

По версии обвинения, Саркози и его тогдашний адвокат Тьерри Эрцог пытались подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера в обмен на информацию о ходе следствия. Судье предлагали престижную работу в Монако. Саркози уже прибыл в суд Парижа. Вину он отрицает. Процесс, как ожидается, продлится до 10 декабря.