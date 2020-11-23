Начальнику полиции Кизлярского района Дагестана, полковнику Гази Исаеву предъявлено обвинение в терроризме

Начальнику полиции Кизлярского района Дагестана, полковнику Гази Исаеву предъявлено обвинение в участии в террористической деятельности. По данным Следственного комитета, Исаев причастен к организации терактов в московском метро 29 марта 2010 года, в результате которых погибли 39 человек и более ста получили ранения. Как утверждают следователи, полковник лично доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию в Кизляре, откуда она выехала в Москву. Утверждается также, что полковник состоял в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». Следствие просит арестовать полицейского. Ходатайство рассмотрит Басманный суд Москвы, — сообщает ТАСС.