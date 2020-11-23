Сенатор от Хабаровского края Гришнякова пока не комментирует выход депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР

Сенатор от Хабаровского края Елена Гришнякова пока не комментирует выход семнадцати депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР. «Я не даю комментариев по этому поводу. Тем более я в дороге. Для меня это такая новость, которую я должна сама услышать в регионе и дать комментарий, уже исходя из оценки ситуации. Я не могу на ходу давать такие оценки», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». При этом сенатор отметила, что, по ее данным, «большинство этих людей очень мало в партии — максимум год-полтора». «Этим тоже многое сказано», — заключила Е.Гришнякова.