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Эксклюзив Эха 15:35, 23 ноября 2020

Сенатор от Хабаровского края Гришнякова пока не комментирует выход депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР

Сенатор от Хабаровского края Елена Гришнякова пока не комментирует выход семнадцати депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР. «Я не даю комментариев по этому поводу. Тем более я в дороге. Для меня это такая новость, которую я должна сама услышать в регионе и дать комментарий, уже исходя из оценки ситуации. Я не могу на ходу давать такие оценки», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». При этом сенатор отметила, что, по ее данным, «большинство этих людей очень мало в партии — максимум год-полтора». «Этим тоже многое сказано», — заключила Е.Гришнякова.



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