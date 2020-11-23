В Евпатории с 26 ноября и до конца этого года отключат горячую воду, — сообщает издание Крым-Информ со ссылкой на гендиректора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова. По его словам, это делается с целью экономии водного ресурса. С конца августа в Симферополе, в Симферопольском и Бахчисарайском районах воду подают по графикам. Руководство Крыма предупреждало, что ограничения могут сохраниться до декабря будущего года.