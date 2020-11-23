СК предъявил обвинение в терроризме начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву. По версии следствия, Исаев состоял в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», а также лично доставил смертницу на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта. По данным СК, речь идет о взрывах в московском метро в марте 2010 года. Тогда погибли 39 человек и более ста получили ранения.