Пригожин подал еще один иск на журналистов о защите чести и достоинства

Как и в других подобных случаях, он требует от них по пять миллионов рублей.

Поводом для очередного иска стала публикация в газете «Собеседник» под названием «Шевченко ответил «повару Путина»: у Пригожина репутация человека с двумя судимостями». Как утверждает пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд», в этой статье содержатся утверждения, во-первых, не соответствующие действительности, во-вторых, порочащие честь и достоинство истца. В частности, в иске приведена следующая цитата журналиста Максима Шевченко о судимостях «в первый раз за кражу, а второй — за вовлечение несовершеннолетних в проституцию».

Это обращение должны будут рассмотреть в Савёловском районном суде Москвы. Ответчиками по нему выступают и Шевченко, и журнал «Собеседник» и его главный редактор Юрий Пилипенко.

За последние месяцы это уже девятый подобный иск от Евгения Пригожина. Предыдущие иски касались публикаций в интернет-издании «Медуза» и онлайн-проекте «Довод», а также высказываний политиков Алексея Навального, Любови Соболь, Владимира Милова и других.

Как сообщало интернет-издание «Медуза» в 2016 году Пригожин уже пытался через суд добиться удаления из выдачи поисковиков «Яндекса», «Гугл» и «Мэйл.ру» информации о госконтрактах на обслуживание объектов министерство обороны и о своей причастности к так называемой «фабрике троллей». Тогда это ни к чему не привело.

Журналист и политик Максим Шевченко назвал «запугиванием и травлей» очередной иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации к нему и изданию «Собеседник». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я буду действовать так же, как и в остальных случаях — у меня есть адвокаты, которые будут меня защищать. Я брал материалы из открытых источников, которые не оспаривались истцом, поэтому считаю этот иск запугиванием и травлей. Это уже третий иск, стало быть, это просто сутяжничество. Мне очень жаль, что люди, которые позиционируют себя силовиками-патриотами, действуют таким образом», — заявил М.Шевченко.

Он выразил недоумение, почему в своем иске Пригожин «не указывает ответчиком «Росбалт». «Основной материал по этому поводу опубликован в 2018 году в «Росбалте», и он совершенно не оспаривается Пригожиным. В данном материале находятся выдержки из уголовного дела в отношении Пригожина. Эта информация является источником для всех, и на нее мы все ссылаемся. Но, боюсь, что с Виктором Черкесовым и его супругой, которая является главредом «Росбалта», он вряд ли захочет судиться, ведь он хочет изображать из себя борца с либералами», — отметил М.Шевченко.

Он уверен, что «Пригожин знает этот материал», так как тот находится в открытом доступе – ссылку и выдержки из него можно найти в Википедии.