Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Петербурге

Все соревнования и матчи в Петербурге с сегодняшнего дня будут проводить без зрителей, однако если на мероприятие уже продали много билетов, Роспотребнадзор может сделать исключение. В то же время ограничения не затронут профессиональные спортклубы. На катках должно быть минимум 10 квадратных метров льда на каждого человека, а на крытых ледовых площадках одновременно смогут кататься не более 30 горожан. В торговых центрах вслед за фудкортами сегодня прекратили принимать посетителей все кафе и рестораны. Остальные предприятия общепита продолжат работать по-прежнему.

Добавим, что театры, кино и другие учреждения культуры с первого декабря смогут размещать зрителей в залах не на половине мест, как сейчас, а только на четверти. Это ограничение при покупке билетов на мероприятия следующего месяца горожане встретят уже сейчас. Однако если места уже продали, власти могут сделать исключение.

Все противоэпидемические запреты в Петербурге действуют до середины января.