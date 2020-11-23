Медиазона: Избыточная смертность в России с начала пандемии составила 120 тысяч человек

За время пандемии с апреля по октябрь 2020-го года в Росси умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет, — сообщает издание Медиазона со ссылкой на данные Росстата и ЗАГСов.

Смертность выросла почти на 20%.

В абсолютных цифрах картина выглядит так. С апреля по сентябрь скончалось на 106 тысяч человек больше, чем в среднем за тот же период за последние пять лет. По подсчетам Роспотребнадзора коронавирус унес жизни более чем в 20 тысяч человек. Другую цифру дает Росстат, специалисты которого полагают, что КОВИД-19 стал причиной смерти в почти половине случаев.

Демограф Алексей Ракша объяснил в беседе с корреспондентом Медиазоны, что смертность могла вырасти и по другим причинам. В частности, когда здравоохранение испытывает экстремальные нагрузки из-за пандемии, меньше внимания уделяется другим болезням, которые тоже уносят жизни. В ряде российских регионов почти вся избыточная смертность отнесена на счет КОВИД-19. В других этот показатель предпочитают не объяснять. Алексей Ракша говорит, что наибольшие искажения статистики допускают в Татарстане, Башкортостане и Чечне.

За прошедшие сутки в России впервые было выявлено более 25 тысяч новых случаев. Скончался 361 человек.