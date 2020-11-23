Хамовнический суд Москвы прекратил производство по иску троих потерпевших к Ефремову о возмещении морального вреда

Хамовнический суд Москвы прекратил производство по иску троих потерпевших к Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда. Истцы отказались от своих требований, — уточнили в пресс-службе суда. Ранее потерпевшей стороне было выплачено 3 миллиона рублей, — напоминает Интерфакс.