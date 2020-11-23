Пресненский суд Москвы оштрафовал участниц группы Pussy Riot за акцию с радужными флагами в день рождения Владимира Путина. Марию Алехину и Веронику Никульшину оштрафовали на 15 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно, — сообщил изданию «МБХ Медиа» адвокат Дмитрий Захватов.

Напомним, активистки вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД Басманный.