В Санкт-Петербурге начали выдавать бесплатные лекарства

Пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома, получат препараты от врача, — говорят в комитете по здравоохранению. Между тем, жители Петербурга не могут вызвать врача через интернет в то время как телефоны поликлиник перегружены.

Городской сервис «Электронное здравоохранение» включает 23 услуги, однако работают из них только девять. Среди недоступных сервисов — вызов врача на дом. Это следует из ответа профильного вице-губернатора Олега Эргашева депутату заксобрания Борису Вишневскому. Отметим, что по плану проекта, только разработка которого стоила почти 270 миллионов рублей, сервисы должны действовать уже к концу этого года.

Из документа следует, что по пяти неработающим направлениям специалисты продолжают устранять ошибки, о которых комитет по здравоохранению уже уведомил коллег из комитета по информатизации и связи. Однако сервис вызова врача на дом не вошёл даже в число тех услуг, по которым исправляют недочёты. Портал «Фонтанка.ру» напоминает, что ранее Смольный обещал предоставить горожанам возможность вызвать врача домой по короткому номеру 122. Однако пока этот сервис также не действует.

Врачи рекомендуют горожанам вызывать участкового терапевта при первых признаках ОРВИ.