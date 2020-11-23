Bloomberg: Джо Байден назначит своего давнего советника Энтони Блинкена госсекретарем США

При Бараке Обаме он был заместителем главы внешнеполитического ведомства. Блинкен ранее в эфире телеканала Франс-2 называл Владимира Путина хорошим тактиком, но плохим стратегом.

По данным американской прессы, избранный президент США объявит о выборе кандидата на пост госсекретаря уже завтра.