Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев, дал показания в суде

Процесс стартовал сегодня в Читинском гарнизонном военном суде.

Слушания при участии присяжных начались с изучения фотографий с места стрельбы в войсковой части и найденных улик. Следом подсудимый решил ответить на вопросы прокурора и адвоката. Защитник Руслан Нагиев говорит, Шамсутдинов чувствует себя хорошо, не юлит, не обманывает, а показания дает те же, что и на стадии следствия. Его слова приводит агентство ТАСС.

Фигурант подробно рассказал о событиях, которые предшествовали расстрелу сослуживцев, жаловался на неуставные отношения в части и вымогательство денег у молодых солдат с угрозами избиения. О насилии Шамсутдинов никому не рассказывал. Медикам врал о причинах появления синяков, боялся, что его будут называть «стукачом», передает местное издание ZabNews.

По словам Шамсутдинова, за ошибку в звании старшего лейтенанта Пьянкова его заставили несколько раз надеть костюм защиты от газов. В качестве наказания его заставили учить устав. В день убийства шли его третьи сутки караула, он успел поспать не больше четырех часов.

Подсудимый считает, что его довели, он сорвался и расстреливал своих жертв неосознанно. Представитель прокуратуры в ответ на это огласил прежние показания срочника. В них сообщалось, что Шамсутдинов действовал обдуманно, стрелял очередями, чтобы наверняка задеть служащих в броне.

На заседании Шамсутдинов попросил прощения у потерпевших.