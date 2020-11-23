В Хабаровске депутаты городской думы массово вышли из ЛДПР

Они объяснили это несогласием с региональным отделением партии.

В думе Хабаровска ЛДПР теряет большинство. Сразу 17 членов партии объявили о выходе. В их числе председатель парламента Михаил Сидоров. Основной причиной он назвал желание быть независимой организацией и подчиняться избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР.

Спикер Хабаровской городской думы признался газете РБК, что ситуация назревала с лета, сразу после задержания в июле тогда губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По мнению Сидорова сегодня не все вопросы принимаются коллегиально в думе, а спускаются сверху цитата «заинтересованными лицами». Депутаты от ЛДПР мириться с этим не хотят. Сидоров заверил: те, кто партию покинул, не сдадут мандаты. Скорее всего создадут новую фракцию и продолжат работу с органами исполнительной власти всех уровней. В думе Хабаровска 35 депутатов, ещё несколько месяцев назад за исключением одного парламентария от Справедливой России остальные были члены ЛДПР. Однако сразу после задержания Фургала из партии вышли двое, в том числе депутат Александр Каян. В своем телеграм-канале он сегодня опубликовал фото соратников и дополнил его надписью «Эти люди не предали ни Сергея Фургала, ни своих избирателей». «Эху» Каян прямо дал понять: причина во временно исполняющем обязанности главы региона, члене ЛДПР Михаиле Дегтярёве.

Каян не исключил, что и в Законодательной думе Хабаровского края некоторые депутаты от ЛДПР также могут покинуть партию. Отметим, массовый выход депутатов городского парламента произошёл на фоне акций протеста в поддержку Фургала, которые идут в Хабаровске больше четырех месяцев.

Политолог Михаил Виноградов называет происходящее в Хабаровске бунтом депутатов, который показывает, что конфликт в крае не исчерпан. «Бунт городских депутатов в Хабаровске — первое заметное событие после того, как стали выдыхаться местные протесты. С одной стороны, это яркий шаг, который показывает, что конфликт не исчерпан», — сказал он. Однако М.Виноградов обратил внимание, что «все-таки это городские, а не краевые депутаты, и возможности их влияния на ситуацию в достаточной степени ограничены». «У них, как и у остальных сторонников Фургала, нет четкой тактики, а есть эмоциональные выхлопы, за которыми часто не следует серьезных политических действий. Поэтому у федеральной власти остается возможность показать, что это, скорее, проблема ЛДПР, нежели губернатора Михаила Дегтярева», — заключил политолог.

В пресс-службе ЛДПР «Эху» сказали, что ситуацию изучают и выскажут свою позицию по этому поводу позднее.