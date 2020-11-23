В Омской области учительницу оштрафовали на 5 тысяч рублей за пикет против закрытия начальной школы в деревне Аксеново

Как пишет издание «Новый Омск», здание школы признали аварийным. Власти приняли решение перевести учеников в школу в соседний поселок. Сообщается, что учителя поддержали девять учеников и их родители. Суд усмотрел в действиях педагога нарушение порядка проведения массового мероприятия.