В Омской области учительницу оштрафовали на 5 тысяч рублей за пикет против закрытия начальной школы в деревне Аксеново

Как пишет издание «Новый Омск», здание школы признали аварийным. Власти приняли решение перевести учеников в школу в соседний поселок. Сообщается, что учителя поддержали девять учеников и их родители. Суд усмотрел в действиях педагога нарушение порядка проведения массового мероприятия.
2020-11-23T13:33:41+03:00
2020-11-23T13:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 23 ноября 2020
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