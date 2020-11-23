FT: Саркози сегодня должен предстать перед судом по обвинению в попытке подкупа судьи и торговле влиянием

Бывший президент Франции Николя Саркози сегодня должен предстать перед судом в Париже по обвинению в попытке подкупа судьи и торговле влиянием, — сообщает Financial Times. Саркози не признаёт себя виновным.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона евро. Ожидается, что слушания продлятся до 10 декабря.