Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки принесет в бюджет дополнительно 60 миллиардов рублей. Сам Путин говорил, что эти средства пойдут на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
2020-11-23T13:31:39+03:00
2020-11-23T13:40:59+03:00
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13:31, 23 ноября 2020
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