Москва не вошла в пятёрку российских регионов в рейтинге социального благополучия

Столицу обогнала Колыма. Исследование провёл Фонд развития гражданского общества.

Рейтинг сотрудники фонда составили на основе соотношения средних зарплат в российских регионах к стоимости потребительской корзины в каждом субъекте федерации. Самым благополучным по социально-экономическим показателям оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В среднем там люди получают около ста тысяч рублей, при этом тратят на товары и услуги, необходимые для полноценной жизни, в пять раз меньше, ссылается агентство Интерфакс на результаты исследования Фонда развития гражданского общества. Далее идут Сахалинская область и Ненецкий автономный округ.

Москва могла быть пятой, но ее опередила Магаданская область. Эксперты объясняют это тем, что хотя средний размер зарплаты в нашем городе выше показателя Колымы — называется сумма в 90 тысяч рублей причина в более высокой стоимости столичной потребительской корзины, в начале осени ее оценили почти в 24 тысячи рублей. Немного ниже в рейтинге социального благополучия Петербург, а вот Московская область только на 16 месте. Замыкают список Татарстан и Свердловская область, где зарплата в среднем в месяц около 40 тысяч рублей.

Согласно рейтингу самая высокая среднемесячная зарплата по стране на Чукотке — более 110 тысяч рублей. При этом регион не стал лидером из-за высокой стоимости товаров и услуг, которая оказалась даже выше чем в Москве, отмечается в исследовании Фонда развития гражданского общества. Чукотка только на четвертом месте.