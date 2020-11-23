«Коммерсант»: Российская индустрия красоты стала одной из самых пострадавших из-за эпидемии

Есть регионы, где участники рынка потеряли больше половины выручки.

Салоны красоты, парикмахерские и другие подобные заведения за июнь-сентябрь этого года потеряли от тридцати до семидесяти процентов выручки. Это следует из исследования Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, которое оказалось в распоряжении газеты «Коммерсант». В документе сказано, что наименьшие потери выявили в Пермском крае — всего 30 процентов, поскольку там ограничения были мягче, чем во многих других регионах.

В свою очередь тяжелее всех пришлось Нижегородской области. Там участники рынка потеряли в районе 70 процентов выручки. Издание объясняет это тем, что многие местные парикмахерские не смогли воспользоваться государственной поддержкой. Чиновники требовали от них установить в салонах камеры для слежки за соблюдением санитарных правил, а подключиться к этой системе стоило сто тысяч рублей. Владельцы предприятий пытались оспорить эти правила в прокуратуре, но это ни к чему не привело.

Также получение госпомощи затруднило то, что многие предприятия индустрии красоты не смогли сохранить 90 процентов своих сотрудников, как этого требуют законы.

По прогнозам Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, в ближайшее время участники рынка также недополучат обычную для этого сезона прибыль из-за отмены новогодних корпоративов.