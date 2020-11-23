BBC: Эффективность британской вакцины от коронавируса составила 70%

Это показатель ниже, чем у препаратов, которые тестируют в России и США.

Показатели вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета рассчитали по данным об эффективности двух режимов дозирования. В зависимости от последовательности введения и объема, эффективность составила от 62 до 90 процентов. Ученые при этом настаивают, что их препарат способен спасти множество жизней. Он значительно дешевле аналогов, его легче хранить, а значит, и проще транспортировать по всему миру, передает Газета.ру. На днях разработчики отчитались о хороших результатах тестов на испытуемых старше 60 лет.

За время тестирования выявили 131 случая заражения участников испытаний. Но ни у одного из них заболевание не протекало в тяжелой форме. Обошлось без госпитализации.

Эффективность российской вакцины «Спутник» ранее оценили в 92 процента, у американских компаний Moderna и BioNtech выше на три процента.



Правительство Британии заказало 100 миллионов доз оксфордской вакцины. Начало вакцинации ожидается в ближайшие недели.