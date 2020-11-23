В Минпросвещения утверждают, что отмена ЕГЭ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки не обсуждается

Ранее стало известно, что Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах на весну. Его успешное написание является допуском к ЕГЭ.
2020-11-23T12:31:57+03:00
2020-11-23T12:31:57+03:00
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12:31, 23 ноября 2020
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