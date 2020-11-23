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12:02, 23 ноября 2020

В России впервые выявили более 25 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за день

За всю эпидемию заразившихся теперь около двух миллионов ста тысяч человек.

За минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 25173 человек. Для страны это максимальный показатель за всю эпидемию. За последние семь дней он обновлялся уже несколько раз. Как объявили в оперативном штабе, почти восемь тысяч из них приходится на Москву и Подмосковье. Также своего рода антирекорды сегодня поставили сразу в нескольких регионах — в Санкт-Петербурге — там впервые заболевших больше 2 900, а также в Свердловской и Рязанской областях.

Скончался при этом еще 361 пациент с коронавирусом. Общее количество жертв эпидемии по данным оперативного штаба на сегодня составляет 36 с половиной тысяч человек.

Как отмечает сервис Яндекса «Коронавирус.Статистика», самая высокая смертность на сто тысяч человек фиксируется в Петербурге, Москве и Мурманской области, а самая низкая в Башкирии, на Сахалине и в Ямало-ненецком автономном округе.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса Россия занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев заболевания. Она стоит после Соединённых Штатов, Индии, Бразилии и Франции.



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