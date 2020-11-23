Редакция TUT.BY не располагает информацией о статусе задержанной журналистки Борисевич

Редакция белорусского интернет-портала TUT.BY не располагает информацией о статусе своей сотрудницы — журналистки Катерины Борисевич, которая была задержана 19 ноября в рамках уголовного дела о разглашении врачебной тайны, приведшем к тяжким последствиям. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела «Общество» TUT.BY Ульяна Бобоед.

«Пока официально обвинение ей не предъявлено. Катерина находится в СИЗО КГБ. С ее адвоката Михаила Боднарчука взяли подписку о неразглашении, поэтому мы до сих пор не знаем обстоятельств дела и в каком статусе находится наш журналист», — отметила она.

Как напомнила У.Бобоед, Борисевич занималась делом Романа Бондаренко, который был до смерти избит неустановленными лицами. Причиной драки стала попытка неизвестных снять оппозиционную символику — флаги и ленты — с забора. Бондаренко получил тяжелые травмы и был задержан, позднее его госпитализировали из РОВД. В реанимации пострадавший впал в кому, а на следующий день умер.

После его гибели Следственный комитет распространил информацию о том, что при первичном осмотре у Бондаренко была диагностирована алкогольная интоксикация. Борисевич связалась с его семьей, врачами и проверила эту информацию. «Катерина изучила все медицинские документы, предварительно проверив их подлинность, и выяснила, что у Бондаренко не было никакой алкогольной интоксикации и вообще содержание алкоголя в крови равнялось нулю. Она пыталась узнать, откуда же появилась такая формулировка. Обычно при первичном осмотре врачи ставят несколько диагнозов под вопросом. Вот они и поставили под вопросом алкогольную интоксикацию, поскольку Бондаренко поступил в больницу с рвотными массами. Это был не единственный диагноз под вопросом», — пояснила У.Бобоед.

Она добавила, что в рамках этого дела также задержан врач, который комментировал медицинские документы Бондаренко. «Его обвинили в разглашении медицинской тайны, а Катю, наверное, в преступном сговоре с врачом. Обвинения могут предъявить в течение 10 дней», — отметила У.Бобоед.

Она подчеркнула, что несмотря на это, редакция TUT.BY продолжает свою работу. «Как мы можем ограничивать себя в подаче такой информации? Это абсолютно нормальная журналистская работа. Да, нам очень тяжело продолжать свою работу, есть постоянные препятствия. Тем не менее, мы по-прежнему работаем официально», — уточнила У.Бобоед.

Она также попросила российских коллег о солидарности. «Пожалуйста, давайте не замолчим эту историю и будем рассказывать, что происходит с журналистами в Белоруссии», — заключила У.Бобоед.