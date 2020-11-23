Губернатор Приморского края Олег Кожемяко признал, что затраты на ликвидацию последствий ледяного дождя во Владивостоке составили более 180 миллионов рублей. Скорее всего, они будут расти. МЧС доставило в регион дизельные генераторы, военные организуют пункты обогрева.

Сейчас во Владивостоке около нуля. На пятый день после ледяного дождя в городе остаются без тепла и света около 100 тысяч жителей.