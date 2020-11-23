Заседания по делу рядового Рамиля Шамсутдинова в Чите будут проходить в открытом режиме

Так решил Читинский гарнизонный военный суд. Сегодня состоялось первое заседание с участием присяжных. На процессе начали изучать фотографии с места преступления. Также обвиняемый вновь рассказал о дедовщине в части.

Напомним, в октябре 2019-го года Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.