По данным властей, в Севастополе введен режим повышенной готовности. Там запасов воды осталось менее чем на 3 месяца. В Евпаторию до конца года не будут подавать горячую воду.
Напомним, с 2014-го года жители и предприятия Крыма получают воду из местных источников. В последние годы на полуострове наблюдается засуха. Правительство обещало направить более 48-ми миллиардов рублей на решение проблемы дефицита воды в Крыму.
В Крыму почти 30 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин
По данным властей, в Севастополе введен режим повышенной готовности. Там запасов воды осталось менее чем на 3 месяца. В Евпаторию до конца года не будут подавать горячую воду.