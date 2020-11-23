Суд рассмотрит иск полиции об ужесточении административного надзора в отношении Удальцова

Симоновский суд рассмотрит сегодня иск полиции об ужесточении административного надзора в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Сам политик считает это давлением на оппозицию в преддверии выборов в Госдуму. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В понедельник 23 ноября в Симоновском суде состоится рассмотрение иска полиции, которая хочет ужесточить административный надзор в моем отношении.

Напомню, я с 2018 года после протестных акций подвергнут административному надзору. Видимо этого показалось мало. Я связываю это с тем, что власти готовятся к выборам в Госдуму, опасаются роста протестов, поэтому сейчас используют любой надуманный предлог», — рассказал политик.

При этом политик напомнил, что ему запрещено посещение массовых мероприятий, а также выезд из Московского региона. Административный надзор был установлен в отношении Удальцова в октябре 2018 года (после масштабных протестов против повышения пенсионного возраста) сроком на 3 года.

По словам С.Удальцова, органы полиции просят дополнительно установить в отношении него ограничение в виде обязательного нахождения дома в период с 22.00 до 06.00 утра, а также запретить выезд в Московскую область и увеличить до 4 раз в месяц необходимость отмечаться в отделе полиции по месту жительства.

«Полиция аргументирует необходимость этого ужесточения тем, что я летом этого года был подвергнут аресту на 10 суток за то, что разместил в соцсетях пост о намерении граждан подать в Генпрокуратуру заявления в защиту Павла Грудинина, а также против репрессий в отношении представителей оппозиции. Это все специально делалось, появился формальный повод, чтобы ужесточить мне надзор. Власти продолжают давление на оппозицию в преддверии выборов в Госдуму. Они будут зачищать политическое пространство как только возможно», — сказал политик.