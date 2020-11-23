Солдату-срочнику из Воронежа, который убил троих и ранил одного сослуживца предъявили обвинения

Антона Макарова обвинили в убийстве двух и более лиц, а также в хищении оружия. Узнав статьи, по которым его будут судить солдат-срочник отказался давать показания. Судебно-медицинская экспертиза ему пока не назначена. По версии следствия, повздорив с офицером он набросился на него с топором, отобрал оружие и застрелил командира и еще двоих бойцов, а третьего ранил. Макарова задержали десять часов спустя в родной деревне Землянка в 45 километрах от Воронежа, где он жил с дедушкой и бабушкой. Когда его спросили знает ли он за что его преследуют, он ответил – «За все».

Офицеры вспоминают, что Макаров был вспыльчив, агрессивен и не в ладах с дисциплиной. Сослуживцы говорят о странных реакциях молодого человека. К примеру, он мог ни с того, ни с сего закричать.

По предъявленным обвинениям Антону Макарову грозит пожизненное заключение.