На пятый день после ледяного дождя в Приморье без света и тепла остаются около 100 тысяч человек

Эти данные приводят в Министерстве энергетики. Журналист газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко рассказала в эфире «Эха», что такого масштаба бедствия во Владивостоке еще не было.
Сейчас во Владивостоке около нуля.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Эти данные приводят в Министерстве энергетики. Журналист газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко рассказала в эфире «Эха», что такого масштаба бедствия во Владивостоке еще не было.
Сейчас во Владивостоке около нуля.