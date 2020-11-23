На пятый день после ледяного дождя в Приморье без света и тепла остаются около 100 тысяч человек

Эти данные приводят в Министерстве энергетики. Журналист газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко рассказала в эфире «Эха», что такого масштаба бедствия во Владивостоке еще не было.

Сейчас во Владивостоке около нуля.