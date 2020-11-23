Правительство внесло в ГД законопроект о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров

Мера будет распространяться на федеральные органы власти, руководит которых глава государства. В пояснительной записке говорится, что законопроект призван устранить правовую неопределенность с предоставлением социальных гарантий этой категории граждан.
2020-11-23T10:32:14+03:00
2020-11-23T10:32:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2746406-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 23 ноября 2020
Загрузка комментариев...