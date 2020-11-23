Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 59 миллионам

Болезнь уже унесла более миллиона и трехсот тысяч жизней. Только за предыдущие сутки КОВИД-19 обнаружили у пятисот с лишним тысяч человек. В трех странах количество инфицированных превысило пять миллионов человек. Это США, Индия и Бразилия. В Америке более 12 миллионов случаев. Врачи в Индии и Бразилии зафиксировали существенно меньше 9 и 6 миллионов соответственно.

Поражают темпы распространения болезни. За сутки положительные тесты сдали около 140 тысяч человек. Это почти в 7 раз больше, чем в России. В Соединенных штатах и самый высокий коэффициент смертности. По данным портала Ворлдометр, которые цитирует Интерфакс, на один миллион населения от коронавируса в стране умирает почти 800 человек. В Бразилии этот показатель даже выше, чем в США. Впрочем, не намного.

В Европе самая высокая смертность от коронавируса на сто тысяч населения зарегистрирована в Чехии, Бельгии и Болгарии.