19 стран G20 подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату

Речь идет о договоренности не допускать превышения средней температуры по планете более чем на 2 градуса. Соглашение, которое было подписано в 2015-м году, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Совместная работа будет продолжена, — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Дональд Трамп в рамках саммита «большой двадцатки» вновь выступил с критикой Парижского соглашения. Он утверждает, что выполнение положений этого договора может привести к тому, что Соединенные Штаты потеряют более 2,5 миллионов рабочих мест в ближайшие годы. Кстати, Джозеф Байден неоднократно говорил, что США вновь присоединятся к соглашению.