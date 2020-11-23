Почти половина депутатов городской думы Хабаровска от ЛДПР вышла из партии

Они объяснили это несогласием с политикой, которую проводит региональное отделение.

ЛДПР покинули сразу 17 депутатов, в их числе председатель думы Хабаровска Михаил Сидоров и глава комитета по бюджету Наталья Жирякова. Агентству Интерфакс Сидоров дал понять, что он с коллегами недоволен политикой нынешнего врио губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Михаила Дегтярёва. Один из покинувших партию депутатов Александр Каян в своем телеграм-канале опубликовал фото соратников, которые совершили массовый исход из ЛДПР, и написал: «Эти люди не предали ни Сергея Фургала, ни своих избирателей».

Всего в городской думе Хабаровска 35 депутатов, ЛДПР занимало там абсолютное большинство мест, которого теперь лишается. Массовый выход депутатов произошел на фоне протестов в Хабаровске в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств и покушений в нулевых годах экс-губернатора края Сергея Фургала. Акции идут уже пятый месяц. Тем временем новый глава региона Дегтярёв поручил отменить конкурс на оказание охранных услуг стоимостью 33 миллиона рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Дегтярев утверждает, что тендер объявили, когда он был в командировке в Москве.

Ранее Дегтярёв называл фейком проект постановления, которое отменяло введенный Сергеем Фургалом запрет на перелеты бизнес-классом для чиновников. Документ появился в августе на портале правовой информации Хабаровского края.