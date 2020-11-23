РИА: В Москве и в регионах Крайнего Севера больше всего работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей

В Москве и в регионах Крайнего Севера больше всего работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей, — говорится в исследовании агентства РИА Новости. На Чукотке их доля достигает 40%.

Также выяснилось, что каждый одиннадцатый работник в стране получает менее 15 тысяч рублей.