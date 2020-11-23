Суд сегодня должен начать процесс по иску бизнесмена Пригожина к политику Навальном

Люблинский суд Москвы сегодня должен начать процесс по иску бизнесмена Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предприниматель требует от основателя Фонда борьбы с коррупцией 5 миллионов рублей. Поводом для иска стала фраза Навального о том, что Пригожин «заработал деньги на поставках тухлятины в детские сады и школы».

Комбинат питания «Московский школьник» прошлой осенью отсудил у ФБК, Навального и юриста Любови Соболь почти 90 миллионов рублей. Пост в Твиттере с критикой бизнесмена Навальный написал в июле этого года после того, как Пригожин отправил в ФБК один миллион рублей в качестве пожертвования. Деньги Фонд не принял. Позже предприниматель выкупил у комбината долг ФБК, Навального и Соболь.

Этот факт никак не скажется на работе фонда, — говорил тогда глава ФБК Иван Жданов.

Напомним, Евгений Пригожин подал несколько исков к Навальному и его сторонникам.