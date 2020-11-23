Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев поручил отменить конкурс на свою охрану стоимостью в 33 млн рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить конкурс на свою охрану стоимостью в 33 миллиона рублей. Он утверждает, что тендер объявили, когда он был в командировке в Москве, и он об этом не знал.

Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края в середине ноября объявило конкурс на оказание охранных услуг. Соответствующая документация была размещена на сайте госзакупок.