Bloomberg: Байден намерен назначить своего помощника Энтони Блинкена на пост госсекретаря

Джозеф Байден намерен назначить своего помощника Энтони Блинкена на пост госсекретаря в новой администрации США. Джейк Салливен может стать помощником президента по национальной безопасности.

Информированные источники утверждают, что об этих назначениях будет объявлено на этой неделе.