Даниил Медведев стал вторым россиянином, который сумел выиграть один из самых престижных теннисных турниров – итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Формула турнира необычна для тенниса. Сперва нужно сыграть три матча в подгруппе и Медведев победил всех, в том числе и первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича. Затем был полуфинал со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем и россиянин снова оказался сильнее, вернув испанцу долг за поражение в титульном матче Открытого чемпионата США 19 года. В финале Даниил соперничал с австрийцем Домиником Тимом – третьим теннисистом мира. Ему Медведев уступил в полуфинале ЮС опен в этом году. Вообще же из четырех матчей он смог взять у Тима только один.

Казалось, что тенденция продолжится. Тим выиграл первый сет. Медведев, который никак не мог взять подачу соперника все же сравнял счет на тай-брейке второго, а в третьей партии ему наконец удалось сделать брейк. Победа, после которой Даниил вспомнил Николая Давыденко. Он первенствовал в Лондоне в 2009 году. Медведев поблагодарил его за то, что именно тот триумф мотивировал его заниматься теннисом.

Даниил Медведев закончил год на 4 месте в мировом рейтинге. В Лондоне он победил трех лучших игроков мира. В первой десятке есть и еще один россиянин. Андрей Рублев занимает восьмое место.