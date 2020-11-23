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09:05, 23 ноября 2020

Даниил Медведев стал вторым россиянином, который сумел выиграть один из самых престижных теннисных турниров

EPA
EPA

Даниил Медведев стал вторым россиянином, который сумел выиграть один из самых престижных теннисных турниров – итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Формула турнира необычна для тенниса. Сперва нужно сыграть три матча в подгруппе и Медведев победил всех, в том числе и первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича. Затем был полуфинал со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем и россиянин снова оказался сильнее, вернув испанцу долг за поражение в титульном матче Открытого чемпионата США 19 года. В финале Даниил соперничал с австрийцем Домиником Тимом – третьим теннисистом мира. Ему Медведев уступил в полуфинале ЮС опен в этом году. Вообще же из четырех матчей он смог взять у Тима только один.

Казалось, что тенденция продолжится. Тим выиграл первый сет. Медведев, который никак не мог взять подачу соперника все же сравнял счет на тай-брейке второго, а в третьей партии ему наконец удалось сделать брейк. Победа, после которой Даниил вспомнил Николая Давыденко. Он первенствовал в Лондоне в 2009 году. Медведев поблагодарил его за то, что именно тот триумф мотивировал его заниматься теннисом.

Даниил Медведев закончил год на 4 месте в мировом рейтинге. В Лондоне он победил трех лучших игроков мира. В первой десятке есть и еще один россиянин. Андрей Рублев занимает восьмое место.



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