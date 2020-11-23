Военный суд Читы начал рассмотрение по существу дела солдата-срочника Шамсутдинова, который застрелил 8 сослуживцев

В начале заседания стороны изучили фотографии с места стрельбы в воинской части Забайкалья. Судья гарнизонного военного суда Читы постановил: процесс будет открытым. Он, напомню, пройдет с участием присяжных. При этом журналистов почти сразу попросили покинуть зал под предлогом нехватки мест, отмечает агентство ТАСС. На заседании Рамиль Шамсутдинов рассказал о дедовщине в воинской части Забайкалья, где служил. По его словам с неуставными отношениями со стороны старослужащих он столкнулся уже через неделю, об этом сообщает региональное интернет-издание ZabNews. Подсудимый сказал, что у него и других молодых солдат вымогали деньги, угрожая избиением. Он отметил, что трое суток пока стоял в карауле, ему почти не давали спать.

После заседания адвокат срочника Руслан Нагиев сообщил, что его подзащитный чувствует себя хорошо и даёт «последовательные показания».

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в октябре прошлого года. Погибли восемь человек и двое получили ранения. Еще в ходе следствия рядовой объяснял свои действия дедовщиной в воинской части.

Читинский гарнизонный военный суд ранее приговорил к двум годам условного срока солдата Руслана Мухатова. Его признали виновным в издевательствах над Шамсутдиновым и другими сослуживцами.