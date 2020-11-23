РБК: В Кремле обсуждают смену главного «единоросса» в Государственной думе

Как утверждают источники, близкие к администрации президента, это произойдет после парламентских выборов в следующем году. Как ожидается, фракция «Единой России» существенно обновится. Нынешний ее руководитель Сергей Неверов ориентируется прежде всего на спикера Вячеслава Володина, а не на Кремль и руководство партии, — отмечает издание.
2020-11-23T08:33:45+03:00
2020-11-23T08:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 23 ноября 2020
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